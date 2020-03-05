Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (3:2). Немецкий специалист не скрывал эмоций – он счастлив выйти в полуфинал после победы над армейцами.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (3:2). Немецкий специалист не скрывал эмоций – он счастлив выйти в полуфинал после победы над "армейцами"."Мы счастливы проходу в полуфинал. Это была очень тяжелая игра против сильного соперника, вместившая в себя все, что только можно, — сказал Тедеско, слова которого приводит Чемпионат.Ru. – Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие. Фантастика"."Мы могли забить больше, создали множество моментов, при счете 2:0 были возможности забить и третий гол, но сделали несколько подарков сопернику и на ровном месте пропустили. Тем не менее, команда прекрасно себя показала и в основное, и в дополнительное время. Исход матча не был известен до последнего. Счастлив, что в итоге победили и прошли в полуфинал".Напомним, что "Спартак" добился победы над ЦСКА в дополнительное время. Красно-белые находились в численном меньшинстве, а решающий гол забил Джордан Ларссон.