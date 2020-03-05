Российская теннисистка, 60-я ракетка мира Анна Блинкова во втором круге турнира в Индиан-Уэллс в трех сетах за два часа 11 минут проиграла представительнице Великобритании Кэти Бултер – 4:6, 6:3, 3:6.

Российская теннисистка, 60-я ракетка мира Анна Блинкова во втором круге турнира в Индиан-Уэллс в трех сетах за два часа 11 минут проиграла представительнице Великобритании Кэти Бултер – 4:6, 6:3, 3:6.Таким образом, 21-летняя уроженка Москвы покинула турнир, а 396-я ракетка мира вышла в 1/8 финала, где сыграет с украинкой Лесей Цуренко (№152), которая во втором круге переиграла россиянку Варвару Грачеву (№100) – 0:6, 6:4, 6:2.