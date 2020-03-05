Эксперты Harvard Business Review составили рейтинг самых эффективных CEO в мире в 2019 г. Они проанализировали показатели компаний, управление и последствия важных решений, которые принимали CEO в течение года, чтобы составить рейтинг.

Эксперты Harvard Business Review составили рейтинг самых эффективных CEO в мире в 2019 г. Они проанализировали показатели компаний, управление и последствия важных решений, которые принимали CEO в течение года, чтобы составить рейтинг.Ниже расскажем о 10 самых эффективных CEO в 2019 г.10. Бернар АрноБернар Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В начале 2020 г. Арно занял 2-е место в рейтинге богатейших миллиардеров планеты: его состояние оценивается в $107 млрд согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index9. Сатья НаделлаСатья Наделла — генеральный исполнительный директор Microsoft с 4 февраля 2014 г. В Microsoft Наделла начинал с позиции старшего вице-президента R&D-подразделения онлайн-сервисов, затем стал руководителем бизнес-подразделения и облачных сервисов.Он также является автором автобиографической книги.8. Йохан ТийсЙохан Тийс возглавляет компанию KBC, предоставляющую банковские и страховые услуги преимущественно в странах Европейского региона.KBC широко представлена в Бельгии, в Центральной и Восточной Европе.В других странах компания представлена не так сильно.7. Аджай БангаАджай Банга — исполнительный директор и глава MasterCard. Это международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира.6. Шантану НарайенШантану Нарайен возглавляет компанию Adobe, которая занимается разработкой программного обеспечения.5. Игнасио ГаланИгнасио Галан возглавляет испанскую компанию Iberdrola, которая является производителем и поставщиком электроэнергии. Помимо этого, компания является одним из крупнейших в мире операторов возобновляемых источников энергии.4. Ричард ТемплтонРичард Темплтон возглавляет американскую компанию Texas Instruments, которая занимается производством полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.3. Франсуа-Анри ПиноФрансуа-Анри Пино являлся председателем и главным исполнительным директором компании Kering с 2005 г. и президентом группы Artémis с 2003 г. Под руководством Пино компания Kering прекратила заниматься розничным бизнесом и стала компанией по продаже предметов роскоши.2. Марк БениоффМарк Бениофф — один из основателей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорацииSalesforce.com, inc. Помимо этого, Бениофф является щедрым филантропом и автором книг о бизнесе.1. Дженсен ХуангДженсен Хуанг — сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA. Под руководством Хуана NVIDIA фокусируется на четырех основных рынках: игровых решений, профессиональной визуализации, решениях для дата-центров и автомобильного рынка. В последние годы важным фокусом для компании стал рынок искусственного интеллекта.