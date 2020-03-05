Уже в этом году начнётся его приватизация

Сергей Дьяков сменил Михаила Веретенникова на посту директора государственного унитарного предприятия Комбинат «Тепличный». Предыдущий руководитель возглавит крупным комплекс в другом регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.Сергей Дьяков ранее уже работал на владимирском комбинате. В 2006-2008 и 20010-20013 он занимал там должность первого заместителя директора по техническим вопросам. Не мало времени поработал в «Ярославском» тепличном хозяйстве, а также в Орловском области и в Краснодарском крае.Сейчас «Тепличный» принадлежит администрации Владимирской области, однако уже в этом году планируется его приватизация, после которой комбинат станет акционерным обществом. В Белом доме уже не раз обсуждали план развития ГУПа, даже проходили встречи с несколькими инвесторами, имена которых пока не разглашаются. Губернатор области Владимир Сипягин надеется, что таким образом ему удастся сохранить профиль предприятия и сделать его только лучше.