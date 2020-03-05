Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении. Девушка высказалась на своей странице в соцсети, чем и вызвала гнев подписчиков.

Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении. Девушка высказалась на своей странице в соцсети, чем и вызвала гнев подписчиков.Певица (ее настоящее имя Яна Шемаева) написала, что, "кажется, уже знает победителя конкурса", и сопроводила текст ключевым словом с названием группы.Выбор певицы многие комментаторы осудили и пригрозили отписаться ее от профиля. Мнение певицы раскритиковал и украинский националист Сергей Стерненко. В своем Facebook он разместил гневное сообщение, что "певица не ценит собственную страну и сограждан", которые якобы обеспечивают мирный тыл и обороняют страну от российской агрессии.Позже артистка ответила на гневные комментарии, подчеркнув, что поддерживает не конкретную страну, а творчество, и продолжает считать, что у эпатажного коллектива есть все шансы на победу.