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<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2020-umerla-tri-mesyaca-nazad-onkobolnuyu-zavorotnyuk-sluchajno-poxoronili.html" target="_blank">Умерла три месяца назад: онкобольную Заворотнюк случайно похоронили</a> - Новые данные об Анастасии Заворотнюк появились в интернете. Согласно им, звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня скончалась еще в прошлом году, однако якобы близкие это тщательно скрывают.