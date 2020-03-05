В Болгарии прошли торжества по случаю 142-й годовщины освобождения страны в ходе Русско-турецкой войны и 75-летия Великой Победы.

В Болгарии прошли торжества по случаю 142-й годовщины освобождения страны в ходе Русско-турецкой войны и 75-летия Великой Победы.На праздник в город Пловдив приехала делегация Российского исторического общества и посольства России в Болгарии. Церемония состоялась у памятника Александру Второму, сообщает телеканал "Россия 24".На Центральном кладбище были возложены венки к памятнику советскому солдату-освободителю.Именно благодаря России в 1878 году был подписан мирный договор, который зафиксировал победу в войне с Турцией и принес свободу Болгарии.