05.03.2020

2020-03-05 10:25:03

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты открылась выставка «Мир женщины»

Выставка «Мир женщины» во Владимирском экспоцентре - отличная возможность порадовать любимую половину или осчастливить покупкой себя. 125 экспонентов из 30 регионов России - подарок найдется на любой вкус и кошелек.

Дмитрий Кузин, вице-президент ТПП Владимирской области: «Товары практически из всех отраслей народного потребления. То есть, это и продукты питания, и одежда, и приятные мелочи, сувениры, то есть все, что традиционно на площадках Торгово-промышленной палаты и Владимирского экспоцентра представлено… Обновляемость экспонентов составляет порядка 20-30 процентов. То есть это те экспоненты, которые приехали к нам впервые и участвуют в этой выставке впервые».

Эта выставка приурочена к Международному женскому дню, милые дамы точно найдут здесь для себя что-то полезное. Среди участников - представители фирмы по производству верхней одежды. Пальто и куртки разной длины, большой выбор расцветок, мужские и женские модели. Много новинок. Практичная одежда производства Финляндии и России. Все вещи можно стирать в машинке.

Максим Барышев, представитель фирмы по производству финской одежды: «Как для милых дам, так и в мужской одежде обязательно, чтобы вещи были практичные. То есть это дышащие подкладки, обязательно используются с хлопком. Из натуральной вискозы и другими натуральными и полунатуральными тканями. Верхний обязательно идет водоотталкивающий слой. Сейчас созданы такие напыления, которые позволяют сохранять хорошие свойства одежды».

Удобные кухонные гаджеты, которые пригодятся каждой хозяйке - в «Центре удобных мелочей». Овощечистки, держатели лука, мельницы для специй с керамическими ножами и силиконовые формы для приготовления оладушек - на этом стенде представлено более 150 наименований. И, конечно, посуда «Пчелка» - здесь пользуется большой популярностью. Новинка выставки - салфетки из бамбука, которые позволяют вымыть посуду без моющих средств, незаменимые помощники на кухне. Мужчины обязательно найдут здесь подарок для прекрасной половины.

Дмитрий Ивонин, представитель «Центра удобных мелочей»: «Удобные мелочи для дома, для кухни, то, что нам помогает быстро нашинковать, прибрать, так далее».

Чистоту поддержат изделия из микрофибры и бамбука. На 2-м этаже Экспоцентра – «Пылесос на ладони» - это чистота на любой поверхности в вашем доме и автомобиле, без моющих средств. Высокое качество, цены от ста рублей, праздничные скидки.

Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы «Лесна»: «Жирный крем нанесен на зеркало. Никакими салфетками без моющих средств мы не справимся. А когда у нас есть такая волшебная салфетка, буквально одна операция - и ваше стекло блестит, как хрусталь Сваровского. Вымыть окно теперь становится одним удовольствием».

Невозможно пройти мимо стенда с рыбкой и икрой. Деликатесы с Камчатки расположились прямо возле входа в экспоцентр. Здесь можно приобрести белугу, окуня, бочковую селедочку, корюшку - и это лишь малая часть ассортимента. Невозможно не побаловать себя коронным продуктом камчатского улова - рыбкой чавыча. По вкусу она очень близка к семге, но менее калорийная - идеально подойдет для диетического питания. Свежайшая зернистая икра чавычи тоже в продаже, но в весьма ограниченном объеме. Икра очень редкая. Весь улов из Тихого океана. Рыба приготовлена по специальному заказу.

Виктор Зверочкин: «Я сейчас чавычу взял… Видно, ее делали, в общем-то, как положено, у нее цвет нормальный».

Татьяна Доленина: «Я ее вообще люблю, рыбу, всякую. Потому что я - рыба. Аромат, духман великолепный. Так что, я думаю, что вкусная».

«Мир женщины» - ярмарка с разнообразными товарами. Два этажа выставочных залов и уличная территория перед Экспоцентром. Успейте порадовать себя и своих любимых с 4 по 7 марта.

Мария Городская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»



