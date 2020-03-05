05.03.2020

2020-03-05 18:45:04

В Гусь-Хрустальном потребителям возвратят за отопление 31 миллион рублей

Плату за тепло пересчитают жителям 211 многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта, и оплачивающими данную услугу равномерно в течение календарного года.

В целом по городу ООО «Владимиртеплогаз» возвратит за отопление жителям 31 млн рублей, сообщил портал городской администрации gus-info.ru

Корректировка в сторону возврата обусловлена тем, что фактическая температура наружного воздуха по Гусь-Хрустальному в 2019 году сложилась теплее в среднем на 2,5 градуса, чем в 2018 году.