05.03.2020

2020-03-05 12:35:05

В Гусь-Хрустальном районе Россельхознадзор обнаружил сосиски с кишечной палочкой

Специалистами управления Россельхознадзора в ходе проверки, проведенной в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на территории Гусь-Хрустального района, были проведены лабораторные исследования сосисок молочных «Оригинальные» крупного Московского производителя. Лабораторные тесты показали, что в мясном продукте присутствуют бактерии группы кишечной палочки.

Результаты исследований были доведены до производителя и были переданы в социально-реабилитационный центр, сообщает Россельхознадзор