Обострение обстановки в сирийском Идлибе, а также нынешнее состояние отношений России и Турции обсудят на переговорах в Москве, куда с рабочим визитом приедет президент Турции. В ожидании этого визита Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России.

Обострение обстановки в сирийском Идлибе, а также нынешнее состояние отношений России и Турции обсудят на переговорах в Москве, куда с рабочим визитом приедет президент Турции. В ожидании этого визита Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России.В центре внимания были те же вопросы, отмечает телеканал "Россия 24". По итогам совещания пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил — это Анкара настаивала на создании так называемых наблюдательных постов с турецкими военными в зоне деэскалации.Во время наступательных действий сирийской армии против террористов, Москва со своей стороны сделала всё необходимое для обеспечения их безопасности. Трагические случаи произошли во время операций со стороны экстремистов. При этом Турция, несмотря на многочисленные запросы, не сообщала, что там могут находиться её военные.Также по итогам совещания участники выразили надежду, что Анкара примет меры для безопасности российских граждан и загранучреждений на своей территории.