После того, как американский Федрезерв экстренно снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, Управление денежного обращения Гонконга сделало аналогичный шаг.

Монетарное управление Гонконга, частично выполняющее функции центробанка особого административного района Китая, снизило базовую ставку по кредитам на полпроцента, после того как Федеральная резервная система США провела аварийное сокращение впервые после мирового финансового кризиса для противодействия рискам, вызванным глобальной вспышкой коронавируса.ФРС сократила свою ключевую ставку на 50 базисных позиций за две недели до запланированного на 17 и 18 марта заседания. Председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что "увидел риск для экономики и решил действовать".Де-факто центральный банк Гонконга, который проводит денежно-кредитную политику параллельно с политикой США, поддерживая привязку местной валюты к американской, опустил планку на 50 базисных пунктов до 1,5%.Это должно помочь снизить стоимость заимствований, что особенно актуально для гонконгских заемщиков в условиях заметного снижения в сфере розничной торговли и потребления, которое в прошлом году уже привело местную экономику к первому техническому спаду за десятилетие. В 2019 г. регулятор снижал официальную кредитную ставку трижды, на 75 базисных пунктов, после девяти последовательных повышений на 225 базисных пунктов в период с 2015 по 2018 гг."Вспышка привела к значительной неопределенности на финансовых рынках. Рынки будут оставаться нестабильными, и инвесторам необходимо принимать разумные меры по управлению рисками, — отметил в официальном заявлении глава гонконгского регулятора Эдди Юй. — Помимо процентных ставок в долларах США, процентные ставки в гонконгских долларах также будут зависеть от других факторов, таких как спрос на внутреннее финансирование и предложение. HKMA будет продолжать внимательно следить за ситуацией на рынке и поддерживать упорядоченную работу денежного и валютного рынков Гонконга. Мы также обеспечим стабильность гонконгского доллара в соответствии со Связанной системой валютных курсов".