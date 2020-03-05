Сотрудники полиции поздравили прекрасных дам с наступающим праздником, пожелали ярких эмоций и позитивного настроения...

В отделении по вопросам миграции Отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы женщины получили новые паспорта вместе с поздравлениями с Международным женским днем.В преддверии праздника 8 марта начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Елена Кульбанович совместно с инспектором ОВМ ОМВД России по району Дорогомилово майором полиции Анной Ажищевой и представителем Общественного совета при УВД Вячеславом Ковалевым вручили девушкам и женщинам новые паспорта, а также поздравительные открытки и цветы.Сотрудники полиции поздравили прекрасных дам с наступающим праздником, пожелали ярких эмоций и позитивного настроения. Вячеслав Ковалев присоединился к поздравлениям, пожелав здоровья, счастья и радости.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93