Инсценировав разбойное нападение на АЗС, один из подозреваемых похитил денежные средства.

Днем 27 февраля в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от кассира-оператора о нападении на автозаправочную станцию, расположенную в Петушинском районе. Злоумышленник, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему все имеющиеся в наличии денежные средства. Завладев деньгами в сумме 340 тысяч рублей, с места преступления он скрылся.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Полицейские по «горячим следам» провели сбор информации, опросили возможных свидетелей произошедшего, установили приметы подозреваемого.По указанному факту было возбуждено уголовное дело.Через несколько часов подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался 40-летний житель Костерево.В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что разбойное нападение было инсценировано, а к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Один из фигурантов арестован, другой допрошен в качестве подозреваемого и находится под подпиской о невыезде.