Инсценировав разбойное нападение на АЗС, один из подозреваемых похитил денежные средства.
Днем 27 февраля в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от кассира-оператора о нападении на автозаправочную станцию, расположенную в Петушинском районе. Злоумышленник, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему все имеющиеся в наличии денежные средства. Завладев деньгами в сумме 340 тысяч рублей, с места преступления он скрылся.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские по «горячим следам» провели сбор информации, опросили возможных свидетелей произошедшего, установили приметы подозреваемого.
По указанному факту было возбуждено уголовное дело.
Через несколько часов подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался 40-летний житель Костерево.
В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что разбойное нападение было инсценировано, а к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Один из фигурантов арестован, другой допрошен в качестве подозреваемого и находится под подпиской о невыезде.