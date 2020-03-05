В России многократно выросли продажи дезинфицирующих средств. Страх перед вирусом COVID-19 заставляет россиян скупать все доступные наружные антисептики - гели, спреи, влажные салфетки.

В России многократно выросли продажи дезинфицирующих средств. Страх перед вирусом COVID-19 заставляет россиян скупать все доступные наружные антисептики — гели, спреи, влажные салфетки.В аптеках, магазинах и на онлайн-площадках не знают как бороться с таким ажиотажным спросом.Возможно решение придется принимать на правительственном уровне, как ранее это было сделано с масками (введен запрет на экспорт масок).Значительная часть ассортимента антисептиков уже отсутствует. По данным издания "Ведомости" на 4 марта, наружные антисептики почти закончились в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru и полностью исчезли на маркетплейсе goods.ru.Продажи дезинфицирующих средств в аптеках с момента объявления о распространении вируса выросли многократно, как и в онлайн-магазинах.По данным аналитического агентства DSM Group, всплеск продаж антисептиков, антибактериального мыла и салфеток отмечен с 20 по 26 февраля – на 110% в деньгах и на 31,4% в упаковках.Продажи антисептические средства в феврале выросли в 7 раз по сравнению с январем, а пик продаж приходится на последние дни — за только один день — 4 марта – было продано столько же дезинфицирующих средств, как за половину февраля, по данным goods.ru.Скупаются антисептики и на непрофильных площадках. Wildberries увеличила продажи антисептических средств в январе-феврале более чем в 16 раз, а 3 марта отмечен пик спроса, уточнили в компании. В "Дикси" — одном из крупнейших продовольственных ритейлеров – продажи антисептических гелей для рук в феврале почти удвоились по сравнению с январем.Подскочили и продажи медицинских термометров — в феврале в 7 раз по сравнению с январем. Россияне из-за страха дефицита медицинских масок скупают и строительные респираторы.Рост спроса на антисептики может быть связан с рекомендациями властей быть предельно осторожными и усилить меры гигиены. В памятке Минздрава рекомендуется использовать медицинские маски, мыть руки и избегать скопления людей. К 4 марта в России зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом.