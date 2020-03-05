Женщина, работающая продавцом в магазине, похитила из кассы более 150 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы одного из сел района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоении денежных средств).Предварительным следствием установлено, что женщина, работающая продавцом магазина, в период с июня по ноябрь 2019 года похитила из кассы денежные средства в сумме более 150 тысяч рублей, полученные от реализации вверенной ей продукции. Похищенные денежные средства она потратила на личные нужды.О хищении денежных средств в полицию сообщила представитель организации после выявленной недостачи.Подозреваемая не стала отрицать свою вину и созналась в содеянном. В ходе расследования уголовного дела денежные средства женщина возместила в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.