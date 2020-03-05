В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ванкувер Кэнакс на льду домашней Роджерс-Арены проиграл команде Аризона Койотс со счетом 2:4 (0:1, 0:0, 2:3).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду домашней "Роджерс-Арены" проиграл команде "Аризона Койотс" со счетом 2:4 (0:1, 0:0, 2:3).У победителей голами отметились Карл Седерберг (8-я минута), Ник Шмальц (51), Лоусон Круз (53) и Оливер Экман-Ларссон (60, ПВ), а у хозяев льда шайбы забросили Тайлер Тоффоли (44) и Таннер Пирсон (47)."Ванкувер" потерпел четвертое поражение кряду и с 74 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а "Аризона" в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе также 74 очка.