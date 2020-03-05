В матче 1/4 финала Кубка России московский Спартак на поле Открытие Арены в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.После финального свистка Тедеско подбежал к Гончаренко и попытался пожать руку, однако тот демонстративно отвернулся, а затем еще и оттолкнул немецкого специалиста."Что произошло в ситуации с Тедеско? То, что происходит на тренерской скамейке, там должно и остаться, – заявил Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Это эмоции. Сейчас делают все, чтобы тренеры смотрели футбол с трибуны, штрафуют нас, и так далее. Но футбол – это эмоции, в том числе и со стороны тренеров".Напомним, "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с петербургским "Зенитом", который в 1/4 финала турнира оказался сильнее грозненского "Ахмата".