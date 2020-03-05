В первую очередь лидерство бывшего вице-президента подстегнуло рост в сфере здравоохранения.

Результаты Супервторника явно ободрили американских инвесторов. Победа бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз в 9 штатах из 14 привела к массовому росту акций в первую очередь в секторе здравоохранения.Индекс Dow Jones Industrial Average накануне вырос на 1 173,45 пункта, или на 4,5%, до 27 090,86 пункта. Индекс S&P 500 подскочил на 4,2% до 3130,12, а Nasdaq Composite вырос на 3,8% до 9 018,09. При этом Dow продемонстрировал второй по величине прирост за всю историю. Кроме того, второй раз за три дня среднее значение акций 30 компаний, объединенное индексом, выросло на 1 тыс. пунктов и более.После ралли 4 марта все три основных индекса вышли за пределы зоны коррекции. При этом они менее чем на 10% ниже своих 52-недельных максимумов. Nasdaq в 2020 г. успел прибавить уже 0,5%.Почему же выдвижение Байдена в лидеры президентской гонки внесло такой оптимизм на рынки? Как отмечает CNBC, политика его конкурентов — Берни Сандерса и Элизабет Уоррен — представляется многим слишком прогрессивной и даже агрессивной.При этом рывок Байдена в ходе Супервторника обеспечил рост котировок в сфере здравоохранения. В частности, этот сегмент S&P вырос на 5,8%, показав лучший результат за день с 2008 г. Бумаги UnitedHealth и Centene подскочили на 10,7% и 15,6% соответственно. Акции UnitedHealth получили самый большой однодневный прирост с 2008 г.Естественно, праймериз не единственный драйвер роста: поддержку рынку оказала и экономическая статистика. По данным Института управления поставками, в феврале сектор услуг в США рос активнее прогноза. Кроме того, ADP и Moody’s Analytics сообщили о росте зарплат в частном секторе, превышающем ожидания. Свою роль сыграло и решение Конгресса США выделить на борьбу с эпидемией $8 млрд.