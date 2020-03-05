Его не могли найти несколько месяцев

Во Владимире прошёл суд над 30-летним местным жителем, обвиняемым в нападении на участкового полицейского. Его приговорили в 5,5 годам лишения свободы.История произошла ещё в начале прошлого года, когда участковый во время обхода посетил квартиру, где, по его сведениям, часто собирались компании алкоголиков. Один из них набросился на стража порядка, ударил его и убежал из квартиры. Его не могли найти несколько месяцев.В суде владимирец продолжил агрессивное поведение и оскорблял судью, что не убавило ему лет в приговоре.