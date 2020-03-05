Работы обойдутся в 10 миллионов рублей

Во Владимире объявили о планируемой реставрации «Золотых ворот». Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил тендер, сообщает «Комсомольская правда – Владимир».Потенциальный реставратор должен будет оценить постройку, обновить инженерные коммуникации, установить защиту от молний и организовать контроль влажности и температуры. Одна из важнейших задач – позолотить купол и провести реконструкцию внутри.Итоги торгов станут известны 25 марта. Контракт оценивают в 9,8 миллионов рублей, которые заплатит ВСМЗ.