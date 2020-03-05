Речь в первую очередь идет о расходниках: масках, перчатках и защитных очках.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возникновения глобального дефицита и взвинчивании цен на защитную экипировку для медиков, борющихся с коронавирусом. ВОЗ обратилась к правительствам и частным компаниям с просьбой увеличить производство необходимых товаров на 40%.В общей сложности с новым типом коронавируса, эпидемия которого началась в китайском Ухане, столкнулись 80 стран.По оценкам организации, работникам сферы здравоохранения потребуется 89 млн масок, 76 млн перчаток и 1,6 млн пар защитных очков ежемесячно. При этом, как сообщают в ВОЗ, в Иране медперсонал уже столкнулся с нехваткой элементарных защитных средств.В организации также отмечают, что с момента начала эпидемии коронавируса цены на хирургические маски выросли в среднем в шесть раз, маски №95 (модель респираторов, рекомендуемая в Китае и других странах Азии) подорожали втрое, защитные халаты стали в два раза дороже.