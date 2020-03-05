Российские медики из института отоларингологии имени Л. И. Свержевского выяснили, чем чреват сон с храпящим человеком. Специалисты отметили, что апноэ может быть симптомом ряда заболеваний, ..

Российские медики из института отоларингологии имени Л. И. Свержевского выяснили, чем чреват сон с храпящим человеком. Специалисты отметили, что апноэ может быть симптомом ряда заболеваний, передает телеканал "".По словам специалистов, храп соседа по ночам не дает людям выспаться, из-за чего они часто решают спать раздельно. Однако это опасно для храпящего, поскольку в таком случае заметить нарушения дыхания будет некому. Врачи обратили внимание, что благодаря храпу можно выявить причину головных болей, повышенного давления и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает