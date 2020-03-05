Главу отдела ГИБДД в Иглинском районе Башкирии подозревают в причастности к коррупционным схемам. Высокопоставленного чиновника поймали на взятке, сообщает По версии следствия, 41-летний ..

Главу отдела ГИБДД в Иглинском районе Башкирии подозревают в причастности к коррупционным схемам. Высокопоставленного чиновника поймали на взятке, сообщаетПо версии следствия, 41-летний сотрудник госавтоинспекции проводил преступные махинации с эвакуированными автомобилями. Так, в сентябре минувшего года он получил 22 тысячи рублей от одного из местных бизнесменов. Взамен он пообещал предпринимателю ставить эвакуированные машины на его стоянку. Расследование его действий продолжается.