В России могут изменить систему оплаты больничных листов, а также пособий по беременности и родам. Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу правительства. Отмечается, что со следующего года этим займётся не работодатель, а Фонд социального страхования.

В России могут изменить систему оплаты больничных листов, а также пособий по беременности и родам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства. Отмечается, что со следующего года этим займётся не работодатель, а Фонд социального страхования.Минтруд уже работает над проектом закона, сообщает телеканал "Россия 24". На рассмотрение Госдумы документ могут представить в декабре.