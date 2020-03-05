Благодаря новой технологии с использованием асфальтобетонной смеси, асфальт должен продержаться намного дольше
В администрации города Владимира подсчитали количество заделанных ям на дорогах города за три месяца зимы. Благодаря новой технологии с использованием асфальтобетонной смеси, асфальт должен продержаться намного дольше.
С декабря по февраль 2020 года во Владимире литым асфальтобетоном заделали 1675 ям на дорогах, общей площадью 1720 квадратных метров.
Литая смесь отличается от обычного асфальта высоким содержанием битума и минерального порошка, увеличивающего прочность материала.