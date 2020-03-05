Благодаря новой технологии с использованием асфальтобетонной смеси, асфальт должен продержаться намного дольше

В администрации города Владимира подсчитали количество заделанных ям на дорогах города за три месяца зимы. Благодаря новой технологии с использованием асфальтобетонной смеси, асфальт должен продержаться намного дольше.С декабря по февраль 2020 года во Владимире литым асфальтобетоном заделали 1675 ям на дорогах, общей площадью 1720 квадратных метров.Литая смесь отличается от обычного асфальта высоким содержанием битума и минерального порошка, увеличивающего прочность материала.