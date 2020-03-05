В ходе личного досмотра у молодого человека полицейские изъяли более 130 граммов марихуаны.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление.В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в 2018 году вырастил на своем приусадебном участке 4 куста конопли и высушил её. В декабре 2019 года фигурант был задержан сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят пакет с высушенным веществом растительного происхождения. Мужчина пояснил полицейским, что в пакете находится наркотическое вещество, которое он хранил для личного потребления.Проведенной экспертизой было установлено, что в пакете находилась марихуана общей массой 132,7 грамма.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.