Ему грозит довольно крупный срок

22-летнему жителю Гусь-Хрустального предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни человека. Он разослал интимные фотографии своей 17-летней подруги её друзьям, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В ногоднюю ночь парень ночевал у своей знакомой. Когда девушка уснула, он сделал несколько фотографий интимного характера, а затем разослал их её друзьям «ВКонтакте».Парень признал свою вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.