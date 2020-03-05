В Санкт-Петербурге выставили на аукцион знаменитое произведение Федора Достоевского Записки из мертвого дома. Начальная цена лота – 2,5 миллиона рублей, сообщает Несмотря на то, что книга ..

В Санкт-Петербурге выставили на аукцион знаменитое произведение Федора Достоевского "Записки из мертвого дома". Начальная цена лота – 2,5 миллиона рублей, сообщаетНесмотря на то, что книга была написана более ста лет назад, она неплохо сохранилась. Однако представители аукциона отметили, что на рукописи есть пятна и потертости. Высокая цена обусловлена, в частности – тем, что произведение готовила к печати жена писателя после его смерти.