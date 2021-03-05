Цветы в преддверии Международного женского дня получили не только автоледи. Активисты регионального проекта «Единой России» «Безопасные дороги» на остановках в ожидании автобусов и

Цветы в преддверии Международного женского дня получили не только автоледи. Активисты регионального проекта «Единой России» «Безопасные дороги» на остановках в ожидании автобусов и троллейбусов не просто так. Накануне 8 марта они решили поздравить прекрасную половину человечества, которая трудится на городском транспорте. Артем Семенов, председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Мы хотим поздравить