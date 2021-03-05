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<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2021-cisterny-s-neftyu-soshli-s-relsov-v-xabarovskom-krae.html" target="_blank">Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае</a> - На железнодорожном перегоне Сараево — Дальневосточное в Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн с нефтью, передает . Сообщается, что из них опрокинулись десять штук. Топливо, однако, не ..