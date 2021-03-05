Сообщение о возгорании в 4-квартирном жилом доме №15В по улице Крылова поступило в 18.30.

Серьезный пожар произошел в четверг вечером в округе Муром. Сообщение о возгорании в 4-квартирном жилом доме №15В по улице Крылова поступило в 18.30.По прибытии к месту пожара наблюдался густой черный дым. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. Погибших и пострадавших нет. На пожаре эвакуировано 10 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.