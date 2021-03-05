Чтобы сохранить аутентичность села, было решено перевезти старый деревенский дом-сруб и, как конструктор, собрать его уже на месте.

Для камешковского сельского , созданного московскими актерами, нашли новый дом. В село Фомиха он в скором времени переедет из Коврова.Чтобы сохранить аутентичность села, было решено перевезти старый деревенский дом-сруб и, как конструктор, собрать его уже на месте. Кстати, "новый театр" почти в 2 раза больше предыдущего. Помочь актерам в благоустройстве и перевозке дома можно на сайте .Напомним, старое в начале года. Причиной инцидента назвали неисправное печное оборудование.