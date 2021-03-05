Весенний праздник, который объединяет. Члены клуба “Ветеран” отметили Международный женский день. Для собравшихся праздник – радостный повод для долгожданной встречи. Из-за

Весенний праздник, который объединяет. Члены клуба “Ветеран” отметили Международный женский день. Для собравшихся праздник – радостный повод для долгожданной встречи. Из-за коронавируса долгое время те, кому за 65 вынуждены ограничивать общение. В самом начале встречи руководитель клуба “Ветеран” Эльвира Осипова предложила вспомнить тех друзей и знакомых, кто ушёл из жизни, но остаётся в сердце. После