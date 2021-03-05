Глава Севастополя Михаил Развожаев обсудит актуальные проблемы города в прямом эфире в Instagram. Дискуссию проведет руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Глава Севастополя Михаил Развожаев обсудит актуальные проблемы города в прямом эфире в Instagram. Дискуссию проведет руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.В эфире будут обсуждаться волнующие жителей Севастополя проблемы. Речь пойдет о мерах по улучшению водоснабжения в городе, проектах по снижению дефицита чистой воды.Также Кислицына поговорит с Развожаевым об успешном опыте взаимодействия федеральных и региональных властей для решения проблемы.Трансляция начнется в субботу, 6 марта, в 17 часов по московскому времени. Посмотреть прямой эфир можно на странице Дарьи Кислициной в .В 2020 годуЭИСИ провел 20 прямых эфиров с губернаторами. Активное общение с главами регионов продолжилось в текущем году.16 февраля Дарья Кислицына в "Инстаграм" провела прямой эфир с главой Тюменской области Александром Моором. Он рассказал о реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе.