Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о строительстве нового кампуса с развлекательным центром для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского государственного университета. Реализацию проекта глава правительства возьмет под личный контроль.

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о строительстве нового кампуса с развлекательным центром для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского государственного университета. Реализацию проекта глава правительства возьмет под личный контроль.Для учащихся построят новый корпус с общежитием и лабораторией, отметил премьер. Реализация проекта начнется в ближайшее время. Мишустин пообещал взять строительство под личный контроль."Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами", – сказал премьер-министр.СУНЦ НГУ возглавляет Людмила Некрасова. Михаил Мишустин напомнил, что был ее наставником на конкурсе "Лидеры России".Атмосфера встречи премьера с бывшей подопечной была теплой. Он поздравил Некрасову с наступающим Международным женским днем и новым назначением и вручил букет красных роз.Глава СУНЦ рассказала премьеру, что в школе учатся около 500 человек из девятых, десятых и одиннадцатых классов. Они приехали сюда из разных регионов страны. Для поступления детям пришлось пройти заочные и очные испытания, уточнила Некрасова.Одной из трудностей глава СУНЦ считает ограничение по нормативам бесплатного интернатного содержания. Мишустин пообещал решить вопрос с продлением.Помещения для СУНЦ были построены в 1960-х годах прошлого века, но учебный центр нуждается в новых корпусах, отметила Некрасова. Одной из особенностей СУНЦ она назвала то, что в нем преподают научные сотрудники и преподаватели вузов, а не школьные учителя.Важно закрепить нормативный статус СУНЦ, обратилась Некрасова к Мишустину. По словам премьера, законопроект готов, скоро его внесут на рассмотрение Госдумы. Это позволит преподавателям и студентам думать об учебе и не отвлекаться на другие вещи."Я попрошу Валерия Николаевича Фалькова и коллег из правительства держать это на контроле", – сказал премьер-министр.