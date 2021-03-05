Установлено, что злоумышленники для подтверждения ценности монеты предоставили в ломбарде подлинную, а заявителю продали поддельные...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве при продаже монет», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 35-летний житель района. Он рассказал, что на Скобелевской улице к нему подошли двое неизвестных и предложили купить старинные монеты из серебра и золота. В ближайшем ломбарде ему подтвердили подлинность товара, и заявитель согласился его приобрести. Мужчина поднялся в квартиру, взял денежные средства и расплатился с продавцами. Через некоторое время гражданин обратился в ломбард, чтобы оценить свое приобретение, однако выяснилось, что монеты изготовлены из обычного металла. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летние жители одного из регионов России. Установлено, что злоумышленники для подтверждения ценности монеты предоставили в ломбарде подлинную, а заявителю продали поддельные.По местам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты 13 поддельных монет.Следствием ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56