В 33 регионе продолжают гореть автомобили. Очередная легковушка сгорела в ночь на 5 марта в Александрове. ЧП произошло на улице Топоркова. Автомобиль горел открытым пламенем в районе

В 33 регионе продолжают гореть автомобили. Очередная легковушка сгорела в ночь на 5 марта в Александрове. ЧП произошло на улице Топоркова. Автомобиль горел открытым пламенем в районе моторного отсека. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и ликвидировали возгорание на 2,5 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 10 человек и 2 единицы техники.