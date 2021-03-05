Задержанный спрятал бутылку под одежду и вышел из магазина, не оплатив её...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в краже.В полицию поступило заявление от продавца одного из столичных магазинов по продаже элитных напитков. Женщина сообщила, что обратила внимание на неизвестного мужчину, который находясь в магазине, ходил от одного стеллажа к другому, но ничего не купив, ушел. После чего она обнаружила пропажу одной бутылки дорогостоящего вина. Материальный ущерб составил более 255 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего мужчину. Задержанный спрятал бутылку под одежду и вышел из магазина, не оплатив её. Со слов злоумышленника похищенное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60