На трассе Кемерово-Новокузнецк в окрестностях города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области произошла массовая авария, передает сайт . Очевидцы сняли на видео, как один из автомобилей ..

На трассе Кемерово-Новокузнецк в окрестностях города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области произошла массовая авария, передает сайт . Очевидцы сняли на видео, как один из автомобилей буквально залетел на крыши двух других. При этом, как сообщается, несмотря на страшные кадры, в результате ДТП пострадавших нет.