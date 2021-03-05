Пенсионерка, расплачиваясь в магазине за продукты, достала телефон, чтобы показать кассиру дисконтную карту, после чего положила его рядом...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона у пожилой женщины.В полицию обратилась 71-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, выйдя из магазина, она обнаружила пропажу мобильного телефона.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий, находящийся в столице без определенного места жительства.Как было установлено, пенсионерка, расплачиваясь в магазине за продукты, достала телефон, чтобы показать кассиру дисконтную карту. Расплатившись, покупательница ушла, забыв телефон на кассе. Увидев это, злоумышленник поддался соблазну и совершил кражу. Похищенное было обнаружено и изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22