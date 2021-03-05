Сотрудники УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление через Единый портал государственных услуг можно в любое время суток...

Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление через Единый портал государственных услуг можно в любое время суток.Обратившись с заявлением в подразделения по вопросам миграции через Единый портал, можно получить следующий перечень государственных услуг:выдача заграничных паспортов;выдача (замена) паспортов граждан Российской Федерации;регистрационный учет граждан Российской Федерации (регистрация по месту жительства, регистрация по месту пребывания, снятие с регистрационного учета по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания).Полиция Зеленограда напоминает о ряде преимуществ получения госуслуг в электронном виде:Экономия времени. Любой гражданин может подать заявление без очередей и не выходя из дома. В ГИБДД такого заявителя примут в отдельном окне, а налоги, долги и штрафы можно погасить одним платежом.Экономия денег. На госпошлине можно сэкономить 30%, на автоштрафах — 50% и комиссию, а своевременная проверка судебной задолженности позволит избежать дополнительных начислений.Проверка важной информации. На Госуслугах в режиме реального времени можно получить информацию о состоянии лицевого счета в ПФР, остатке маткапитала, размере назначенной пенсии, налоговой задолженности и результатах ЕГЭ.Понятные инструкции. На портале есть описания электронных сервисов, ответы на вопросы и план действий в разных ситуациях.Доступ на другие сайты. С помощью учетной записи Госуслуг можно воспользоваться онлайн-сервисами других ведомств — ПФР, ФСС, ФНС, Росреестра и Роструда.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31