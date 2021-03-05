Какой чиновник лучше – толстый или худой? Или не в весе дело? Сегодня обсуждаем инициативу ограничить предельные весовые параметры для начальников и госслужащих. Влияет ли лишний вес на

Какой чиновник лучше – толстый или худой? Или не в весе дело? Сегодня обсуждаем инициативу ограничить предельные весовые параметры для начальников и госслужащих. Влияет ли лишний вес на производительность труда? Или же ум жиром не заплывает?У нас в гостях два человека с противоположной точкой зрения. Кого поддерживаете вы и какова ваша позиция. Присоединяйтесь к беседе.