Какой чиновник лучше – толстый или худой? Или не в весе дело? Сегодня обсуждаем инициативу ограничить предельные весовые параметры для начальников и госслужащих. Влияет ли лишний вес на
<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2021-poziciya-№10-chinovnik-tolstyj-ili-xudoj.html" target="_blank">Позиция №10. Чиновник: толстый или худой?</a> - Какой чиновник лучше – толстый или худой? Или не в весе дело? Сегодня обсуждаем инициативу ограничить предельные весовые параметры для начальников и госслужащих. Влияет ли лишний вес на
[url=https://33live.ru/novosti/05-03-2021-poziciya-№10-chinovnik-tolstyj-ili-xudoj.html]Позиция №10. Чиновник: толстый или худой?[/url] - Какой чиновник лучше – толстый или худой? Или не в весе дело? Сегодня обсуждаем инициативу ограничить предельные весовые параметры для начальников и госслужащих. Влияет ли лишний вес на