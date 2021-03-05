С момента старта программы по подготовке наблюдателей для сентябрьских выборов обучающие семинары охватили аудиторию из 55 регионов. Только на этой неделе мероприятия прошли в шести субъектах Федерации.

С момента старта программы по подготовке наблюдателей для сентябрьских выборов обучающие семинары охватили аудиторию из 55 регионов. Только на этой неделе мероприятия прошли в шести субъектах Федерации.Программа разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) при поддержке Общественной палаты России. На этой неделе семинары прошли в Самарской, Тульской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге и Забайкальском крае.С момента старта программы прошло 42 семинара. Учебная программа охватили представителей 55 российских регионов.До конца текущей недели эксперты НОМ и тренеры в сфере коммуникаций проведет еще 42 межрегиональных семинара. Они подготовят преподавателей, которые будут обучать наблюдателей для предстоящих выборов в Госдуму.Всего планируется провести 56 семинаров. Заключительные мероприятия пройдут в конце марта в Оренбургской, Смоленской областях, а также в Приморском крае и Карелии. После этого начнется подготовка корпуса независимых наблюдателей.К сентябрю 2021 года планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей. Они будут следить за чистотой выборов в Госдуму и региональные парламенты.К программе присоединились представители ведущих политических партий. Среди них – "Единая Россия", ЛДПР, "Гражданская платформа", "Родина", "За правду", "Патриоты России" и другие политсилы.Практические кейсы и инструменты моделирования позволяют участникам семинара погрузиться в различные ситуации выборного процесса, отметил профессор Самарского университета, эксперт НОМ Виктор Полянский."Организаторы разработали программу с учетом новых требований, сформулированных законодательством и практикой, что в конечном итоге, обеспечивает хороший образовательный и практический эффект», – уверен он