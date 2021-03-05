Дольщики обеспокоены затянувшимися сроками их строительства и возможным превышением этажности.

Прокуратура провела проверку по вопросу нарушений при строительстве многоквартирных домов во Владимире – на улице Мира (ЖК «Вишня-парк») и на улице Никитской. Дольщики этих домов обеспокоены затянувшимися сроками их строительства и возможным превышением этажности. В надзорное ведомство обратился зампредседателя ЗС Антон Сидорко.Установлено, что по ЖК «Вишня-парк» заключен 91 договор долевого участия в строительстве. На сегодняшний день готовность объекта составляет 60%. Предельная высота здания, согласно проекту, должна составлять 15 метров.В то же время в арбитражный суд Владимирской области поступил , что грозит появлением во Владимире новых обманутых дольщиков.Второй проверенный прокуратурой объект – жилой дом с подземным паркингом на улице Никитской, который возводится ООО «СитиСтрой». По этому объекту заключены 96 договоров долевого участия. Планируемый срок сдачи – 3 квартал 2021 года.Согласно проекту, у здания должен быть один подземный этаж и 3 надземных, высота здания – 9,6 метра. В то же время агентства недвижимости рекламируют продажу квартир на 4-м этаже строящегося дома. Нарушений со стороны риэлторских контор прокуратура не обнаружила, однако выдала предостережение директору ООО «СитиСтрой» Игорю Другову о недопустимости нарушения предельной высотности здания, установленной в границах достопримечательного места регионального значения «Исторический центр города Владимира» и зон его охраны.Напомним, что застройщик возвел дом в Коммунаре и . Третий год дольщики вынуждены зимовать не в своих квартирах. .