Аналитики популярного сервиса по трудоустройству Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины хотят получить на 8 марта. Результат оказался весьма ..

Аналитики популярного сервиса по трудоустройству Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины хотят получить на 8 марта. Результат оказался весьма предсказуемым.Большинство россиянок желают, чтобы им подарили цветы. За них проголосовала каждая пятая (22%) участница опроса. При этом 15% респондентов также назвали их наиболее бесполезным подарком. Помимо них в список самых популярных также попали духи, косметика и различные гаджеты, сообщает телеканал "".