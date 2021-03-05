В современном мире женщины добиваются впечатляющих результатов даже, казалось бы, в отнюдь не женских сферах. Правоохранительную деятельность без дам сегодня представить уже невозможно.

Мудрые, милые, красивые, строгие и такие любимые… 8 Марта самые теплые поздравления с праздником получают мамы, бабушки, дочери, жены. Именно их любовь и забота делают мир прекраснее, наполняет его красотой и добром.В современном мире женщины добиваются впечатляющих результатов даже, казалось бы, в отнюдь не женских сферах. Правоохранительную деятельность без дам сегодня представить уже невозможно.В УМВД России по Владимирской области сегодня несут службу сотни представительниц прекрасного пола, занимающие должности в рядовом составе и руководящие целыми подразделениями.Следователи, дознаватели, оперативные сотрудники, инспекторы, специалисты информационной, кадровой работы и представительницы целого ряда других служб наравне с мужчинами выполняют большой объем задач. Профессионалы на работе, дома они остаются любящими и любимыми мамами и женами.***В Отделении МВД России по Киржачскому району треть рабочего коллектива - женщины. Среди них - майор полиции Ирина Васильевна Курганова, которая около половины срока службы в органах внутренних дел является руководителем Группы по делам несовершеннолетних.Зачастую представительницы прекрасной части человечества с самого раннего детства мечтают быть эстрадными артистами, актрисами или врачами, но Ирина Васильевна выбрала отважную профессию – решила посвятить свою трудовою деятельность службе в органах внутренних дел.С детства Ирина Васильевна мечтала работать с детьми и даже получила педагогическое образование, однако просто учить детей оказалось для нее недостаточно, ей хотелось чего-то большего. Тогда-то она и приняла решение пойти служить в органы внутренних дел и не просто работать с детьми, но делать их и мир вокруг них немного лучше. К такому выбору в ее семье отнеслись положительно и уважают его по сей день. Наряду с этим она призналась, что, оглядываясь назад, ни о чем не жалеет и если бы она могла выбирать еще раз, то снова выбрала бы службу. Ей действительно нравится ее работа, она любит то, чем занимается и спустя годы ее глаза по-прежнему горят при упоминании о работе!Многие из ее подопечных уже выросли, кому-то она помогла найти верную дорогу, кого-то вовремя предостерегла от непоправимых ошибок.- Все подростки разные, - рассказывает Ирина Васильевна, - к каждому необходимо найти подход. С чистой совестью, заявляю, что с каждым из ребят работала как со своим собственным ребенком.Одно можно сказать точно: все, с кем она встречалась по долгу службы, неизменного уважают Ирину Васильевну.Сотрудница особо подчеркивает, что успехом в работе она обязана не только своим душевным качествам, но и взаимопомощи коллег, преемственности поколений, да и просто сплоченности коллектива Отд МВД России по Киржачскому району!***В ОМВД России по Петушинскому району женщины-полицейские трудятся в различных подразделениях: это и следственный отдел, штаб, уголовный розыск. Есть женщины в ГИБДД и патрульно-постовой службе. В составе подразделения по делам несовершеннолетних - только представительницы прекрасного пола.За хрупкой внешностью, порой, скрывается сильный и волевой характер, выдержка и самоотдача. Их не пугают ненормированный рабочий день, командировки, дежурства.Сотрудницы руководят службами и подразделениями, занимая лидерские позиции на самых сложных направлениях работы, требующих высокой ответственности, знаний и терпения.В ОМВД России по Петушинскому району на сегодняшний день семь сотрудниц занимают руководящие должности.Двадцать лет руководит группой делопроизводства и режима майор внутренней службы Елена Полякова.Подполковник юстиции Светлана Головочесова – начальник следственного отдела, к тому же является заместителем начальника ОМВД.Майор полиции Ольга Андреева более 9 лет руководит подразделением по делам несовершеннолетних.Майор полиции Светлана Сухарева 5 лет является начальником службы участковых уполномоченных полиции.Главный бухгалтер майор внутренней службы Светлана Таланова руководит финансовым отделением 19 лет.Стаж службы в органах внутренних дел майора полиции Елены Гущиной 18 лет, из них 13 лет – в должности начальника отделения дознания.Успешно справляется с ролью руководителя временно исполняющая обязанности помощника начальника ОМВД России по Петушинскому району - начальника отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Мария Аверьянова.Женщины в полицейских погонах достойно несут службу, зачастую связанную с большими эмоциональными и физическими перегрузками. Но при этом, они, прежде всего - мамы, хранительницы домашнего очага.ОМВД России по Петушинскому району поздравляет всех женщин-сотрудниц органов внутренних дел, а также уважаемых ветеранов с Международным женским днем 8 Марта и желает, чтобы жизнь всегда была наполнена радостью, вниманием и любовью близких людей!***В ОМВД России по Собинскому району в должности старшего оперуполномоченного ОУР на протяжении 18 лет служит Елена Владимировна Робей. Хрупкая внешне, Елена обладает сильным характером, помогающим ей выполнять работу наравне с мужской частью коллектива.Несмотря на большую занятость, Елена всегда находит время на заботу о своей семье, а в свободное время увлекается собиранием алмазной мазанке и посещением футбольных матчей, где играет ее сын Никита.Елена стала примером для своей дочери Кристины, которая по стопам материи пришла работать в ОМВД России по Собинскому району на должность инспектора ГИАЗ.***В ОМВД России по Юрьев-Польскому району женщины служат в следственном отделе, в службе дознания, в уголовном розыске, службе участковых уполномоченных полиции и других.Старший лейтенант внутренней службы инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации Кислинская Наталья Евгеньевна пришла на службу в 2007 году. Имея высшее педагогическое образование, поступила на должность инспектора группы по делам несовершеннолетних.Ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, участие в оперативно-профилактических рейдах — это неполный перечень специфических условий службы, с которыми столкнулась девушка, но, не смотря на все это, с достоинством и профессионализмом выполняла возложенные на нее задачи.В 2013 году, после выхода из декретного отпуска, Наталья перешла на должность инспектора направления мобилизационной подготовки и мобилизации. Это очень ответственная работа, хоть и на первый взгляд может показаться рутинной и скучной.Оперативность, внимательность, целеустремленность и, конечно же, любовь к своему делу – вот залог успешной службы!По долгу службы Наталья Евгеньевна разрабатывает планы, рекомендации, оказывает практическую помощь в решении вопросов мобилизационной подготовки, занимается теоретической и практической разработкой мероприятий по гражданской обороне.Современные мамы-полицейские достойно несут службу, но при этом не забывают и о своем главном предназначении - быть мамой.Дома Наталью всегда ждут со службы ее дочки — София и Вероника. Именно с ними Наталья Евгеньевна предпочитает проводить все свое свободное от службы время. Вместе со своими девочками любит заниматься приготовлением различных блюд, рисованием, отдельное увлечение для Натальи — это цветоводство.Наталья Кислинская - яркий пример женщины в погонах, сочетающей в себе профессионализм специалиста и заботу матери.