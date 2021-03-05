Масштабные работы начались около деревни Столбищи и в пойме реки Ворша.

Масштабные работы по строительству платной трассы М-12 начались около деревни Столбищи и в пойме реки Ворша. Об этом сообщили жители Собинского района в социальных сетях. Кроме того у деревни Осянниково Судогодского района, которая находится примерно в 12км от будущей трассы, копают карьер для добычи песка.Напомним, жители Судогодского района заметили активное движение большегрузов по дорогам в связи с началом строительства трассы М12 Москва – Казань. Администрацией района совместно с ГИБДД принято решение о закрытии Муромского шоссе для большегрузов. Соответствующие знаки уже установлены. Такие меры необходимы для сохранности автомобильных дорог.Также известно, что во Владимирской области .М-12 планируют в 2024 году. Общая протяженность магистрали - 794 км. Для реализации проекта будут изъяты земельные участки как у простых жителей, так и у предприятий. В опубликованных значатся 22 участка как с постройками, так и без в и 30 в .