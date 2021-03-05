Оперативный штаб опубликовал в пятницу последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Число заразившихся граждан выросло на 11 024.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2021-sutochnyj-prirost-sluchaev-covid-19-v-rossii-sostavil-11-tysyach.html" target="_blank">Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 11 тысяч</a> - Оперативный штаб опубликовал в пятницу последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Число заразившихся граждан выросло на 11 024.
[url=https://33live.ru/novosti/05-03-2021-sutochnyj-prirost-sluchaev-covid-19-v-rossii-sostavil-11-tysyach.html]Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 11 тысяч[/url] - Оперативный штаб опубликовал в пятницу последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Число заразившихся граждан выросло на 11 024.