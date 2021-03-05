Сейчас федеральная трасса фактически делит его пополам.

Трасса М7 станет более безопасной и удобной. Уже в мае этого года начнутся первые работы по благоустройству проблемных участков дороги.В деревне Новая Быковка будут установлены опоры и придорожное освещение. А в Гороховце прекратят строительные работы на участке трассы, проходящей через город, это будет сделано для экономии средств. В ближайшее время планируется разработка проекта по выносу трассы за пределы города-музея. Сейчас федеральная трасса фактически делит его пополам. Эти решения были приняты на встрече руководства "Росавтодора" с депутатом Госдумы Игорем Игошиным, сенатором Ольгой Хохловой и главами районов.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: «Мы считаем, что разворотные петли ничего хорошего, кроме как проблем не принесут. Вчера как раз руководитель «Росавтодора» это подтвердил. Ну, и сложно было бы достигнуть положительного результата без влияния депутата Государственной думы Игоря Николевича Игошина и Ольги Николаевны Хохловой».Также двухуровневую развязку построят на 294 километре дороги, на въезде в Вязники. Это позволит разгрузит движение и сократить многокилометровые пробки. Это решение уже много лет пробивало региональное отделение "Единой России". Вздохнут и автомобилисты Коврова - пока левый поворот в сторону города в Сенинских Двориках останется. Окончательное решение по этому участку дороги пока не принято. Возможно, там сохранят светофорное движение с увеличением полос, либо построят двухуровневую развязку.